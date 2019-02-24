اطفال يحيون يم اللغة الام في هه ولير

في اجواء مبهجة ومرحه قدم ثلاثون طفلا/ة من اللاجئين الكورد السوريين المقيمين في هه ولير عروض فنية بمناسبة اليوم العالمي للغة الام الذي يصادف 21 شباط من كل عام.

وشارك اطفال صغار في هذه المناسبة وقاموا بابراز مواهبهم باللغة الكوردية (غناء، شعر، رقص، عزف...الخ) في صالة فندق كابيتول أربيل ولفت الطفل الصغير ابراهيم يوسف النظر من قبل الجمهور بعزفه وغنائه الجميل ، وفي ختام الامسية قدمت منظمة هيتما ومنظمة خيرات عفرين ومؤسسة سما هدايا للاطفال المشاركين .

وجاء هذا النشاط الفني المميز استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسـسة سما للـثقافة والـفنون في اطار التعاون بينها وبين اتـــحاد كـــتــاب كردســـتان (ســوريا) فرع أربـــيل، و برعاية فندق كابيتول هه ولير.