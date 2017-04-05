حفلة توقيع رواية الكاتب هوشنك اوسي برعاية مؤسسة سما

بمناسبة صدور اولى روايات الكاتب والشاعر الكردي هوشنك اوسي (وطأة اليقين - محنة السؤال و شهوة الخيال)يتشرف مؤسسة سما بدعوتكم لحضور حفلة توقيع الرواية برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون وبمشاركة كريمة من اتحاد كتاب كردستان.

وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق كابيتول (أربيل) يوم السبت الواقع في 8 نيسان 2017 الساعة السابعة والنصف.

الدعوة عامة

هوشنك أوسي

كاتب وصحافي كردي سوري، من مواليد الدرباسية عام 1976 يكتب باللغتين العربيّة والكرديّة.

نشرت له صحف عربيّة عديدة كالحياة، الشرق الاوسط، القدس العربي، المستقبل اللبنانيّة، السفير، النشرة العربية لصحيفة لموند ديبلوماتيك الفرنسيّة...

طبعله خمس مجموعات شعريّة باللغة العربيّة والكرديّة.

يقيم حالياً في بلجيكا.