قناة NÛÇE TV الكردية تبدأ بثها الرسمي

بهذا الإعلان، بدأت قناة NÛÇE TV، وهي قناة إخبارية كردية جديدة، بثها في 15 أيار، يوم اللغة الكردية.

بدأت قناة NÛÇE TVبثها بشكل رسمي. بعد فترة تجريبية .و أعلنت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستبدأ البث في 15 مايو، يوم اللغة الكردية. وجاء في بيان القناة:

"مع شاشة جديدة، ورحلة جديدة... بصفتنا قناة تلفزيونية وطنية، سنبدأ البث في يوم اللغة الكردية."

ستغطي القناة جميع المواضيع في بثها؛ من السياسة إلى الاقتصاد، ومن حقوق الإنسان إلى الثقافة والفنون، وسيتم بث جميع الأحداث بمنظور احترافي.

كيف يمكن للناس متابعة البث التلفزيوني؟

حرصاً على تسهيل وصول الشعب الكردي ومتابعي الأخبار إلى البث، ستبث قناة NÛÇE TVبجودة عالية الوضوح عبر قمري هوتبيرد ونايلسات. كما سيتم نشر البث المباشر والأخبار الخاصة على موقع القناة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية.