مجلة LEWerger تقدم قصائد عن "الحرب والموت"

تصدر مجلةLEWerger، المتخصصة في ترجمة الشعر، كل أربعة أشهر. في هذا العدد، ترجمت المجلة قصائد عن "الحرب" و"الموت" إلى اللغة الكردية، مقدمةً بذلك ملفها وعددها الجديد.

تقدم مجلةLEWerger لقرائها عددها الثاني عشر لأشهر أيار حزيران تموز وآب. في هذا العصر الذي يزخر بأخبار الحروب في العالم، ولا سيما تلك المتعلقة بالأكراد، قامت المجلة بعمل مميز، حيث ركزت في هذا العدد على قصائد عالمية عن الحرب والموت، وترجمتها إلى اللغة الكردية، وأهدتها إلى القراء الأكراد.

صرحت هيئة تحرير المجلة: "لطالما كان العالم غارقًا في الحروب... لهيب الحرب، وعذاب الموت..."، وأضافت: "في هذا العدد، سعينا إلى جمع باقة من القصائد والقصائد التي تتناول الحرب والموت من آداب مختلف البلدان، ونشرها باللغة الكردية. نهدي هذا العدد من مجلةLEW إلى شعبنا في كوباني، غربًا وشرقًا."

يضم هذا العدد 53 قصيدة مترجمة من الأدب العالمي، من بينها قصائد لشعراء كبار مثل محمود درويش، وبول إيلوار، ونيللي ساكس، وشاهناز سيميدي، وكليفورد هنري دايمند؛ ومن إنجيبورغ باخمان، وسوزانا غازاريان، وبرتول بريشت، ووالتر بنيامين، وتوماس مور، وإديث سودرغران، وغيرهم.

حيث تميز هذا العدد بتركيز خاص على الأدب العربي، حيث أثرت هيئة التحرير المحتوى بنخبة من النصوص الشعرية العربية التي تتناول قضايا الوجود والحرب والمقاومة، ومنها قصائد لكل من: محمود درويش (قصيدتا "كوردستان" و"في الجليل تموت العصافير")، غسان كنفاني (قصيدة "ليت الأطفال لا يموتون")، مريد البرغوثي ("ليست مشكلة")، عبد الوهاب البياتي ("مرثية لمدينة لم تولد بعد")، فوزي المعلوف ("نهاية العالم")، وعماد بشار ("ميثوصلاح")، وبرهان شاوي ("الشهيد في ليلة قبره الأولى").

وقد قام بترجمة هذه النصوص نخبة من المترجمين الكورد كآلان حمو، ديلان شوقي، قدري سيران، وغوفين كيه، وجاف، ودلاور قره داغي.

علماُ ان تصدرفي مدينة آمد (ديار بكر) الكردية ، تتكون هيئة التحرير والتنسيق من لجنة تحرير المجلة وهم (مراد ميران، برفِين حسيني، ويقين ح)، بينما ضمت هيئة التحرير لهذا العدد (يقين ه، سامي هزيل، آلان حمو، آيسل طاباك، آيدين إيكين، سيدخان كوروج، عباس موسى، وتينگزار ماريني).

وتولت عملية التحرير والتدقيق لغويين متخصصين في الكورمانجية والزازاكية والسورانية.

يمكن للقراء الحصول على نسخة من العدد عبر منصة "Pirtûka Kurdî".

للتواصل: lewwerger@gmail.com