"أسير وحدي" مجموعة شعرية جديدة للشاعر لقمان محمود

السويد: صدرت مجموعة شعرية جديدة للشاعر والناقد الكردي السوري لقمان محمود، بعنوان "أسير وحدي" من منشورات هلبست للترجمة والنشر والتوزيع. والمجموعة الجديدة هي الحادي عشر للشاعر في سياق نتاجه الشعري. حيث صدرت مجموعته الشعرية الأولى عن دار دانية في دمشق، بعنوان "أفراح حزينة" عام 1990.

سبق أن صدر للشاعر باللغة الكردية "أتابع حريتي"، عن منشورات إتحاد الأدباء الكرد، في أربيل عام 2013، و"من السراب إلى الماء"، عن دار مارغريت، في السليمانية عام 2013.

تجدر الإشارة إلى أنّ لقمان محمود شاعر وناقد كردي سوري، يحمل الجنسية السويدية. عمل في مجال الصحافة الثقافية كمحرر في مجلة سردم العربي، ومجلة اشراقات كردية، كما عمل كمحرر في القسم الثقافي لجريدة التآخي.

يقيم حالياً في السويد، وهو عضو اتحاد الكتّاب السويديين. شارك في العديد من الملتقيات الأدبيّة والثقافيّة، داخل وخارج السويد. نشر عدداً من الأعمال الشعرية والنقدية منها: "إشراقات كردية: مقدمة للشعر في كردستان" 2009، "الخطوط الأمامية للذاكرة" 2010،"مراتب الجمال: قراءات في الشعر الكردي" 2011، "البهجة السرية: أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان" 2013، "مدخل إلى الثقافة الكردية" 2015، "زعزعة الهامش" 2019، "كسر العزلة الثقافية" 2021، وغيرها.

من أجواء المجموعة:

متعبو الروح

يهدرون حياتهم

وهم ينتظرون في العراء

ينتظرون كثيراً

لكن

أقصى ما يمكن أن يحدث

هو الواقع.

**

يصرخون أحياناً

بينما يمضي العالم بعيداً

فهم كما يبدو

لا همَّ لهم

سوى الانتظار.

**

إذا كان هناك شيء

في هذا العالم

فهو الانتظار.

أنا

أنتظر،

إذن أنا موجود؟!