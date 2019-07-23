أكثر من 100 ألف كتاب في معرض "هركول" للكتاب في القامشلي

بدأت يوم السبت الموافق 20 -7 -2019 ، أعمال معرض "هركول" السنوي للكتاب في مدينة القامشلي بنسخته الثالثة، بمشاركة /43/ دار نشر ومكتبة ومؤسسات وتجمّعات ثقافية.

المعرض السنوي الذي جاء تحت شعار "مجتمع يقرأ.. مجتمع يرتقي" ترعاه هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة(تقسيم إداري يضم مقاطعتي القامشلي والحسكة) يعرض أكثر من 100// ألف كتاب وأكثر من/8/ آلاف عنوان باللغات العربية والكردية بشكل أساسي، وتشهد النسخة الثالثة حضوراً لبعض دور النشر الكردية من تركيا وإقليم كردستان.

وأوضح عبود مخصو عضو في اللحنة التحضيرية للمعرض لـ"نورث برس" أنهم استطاعوا من خلال هذا المعرض جذب اهتمام دور النشر الكردية في تركيا، قائلاً "حضرت خمسة دور نشر من تركيا، إضافة إلى دور نشر من دمشق وإقليم كردستان العراق".

ويتخلّل المعرض الذي يستمرّ لستة أيام متواصلة، محاضرات وجلسات نقاش وندوات، وتوقيع بعض الكتب.

وبحسب ما أفادت به نعيمة مراد عضو في اللجنة التحضيرية لـ"نورث برس" أن تحضيرات المعرض استمرت حوالي ستة أشهر.

بدوره قال كاتب محمود جقماقي من مدينة عفرين، والمشارك في المعرض من خلال مجموعة قصصية بعنوان "زيتون أحمر"، إن المعرض يعتبر "خطوه مهمة بوصفه ملتقى ثقافي يدعم الحراك الثقافي عموماً"، مشيراً إلى أن المعرض بنسخته الثالثة شهد مشاركة دور نشر محلية وإقليمية جديدة، وأن الإقبال في يومه الأول جيد من حيث عدد الحضور والزوار.

الجدير بالذكر أن معرض "هركول" للكتاب يقام منذ ثلاث سنوات، ويحمل اسم "هركول" تخليداً لذكرى الكاتب الكردي حسين شاويش(هركول) الذي توفي إثر حادث سير في 20 تموز/يوليو2016.

القامشلي - عباس علي موسى- NPA