أمسية ثقافية فنية منوعة في هولير

أقام فرع هولير لاتحاد كتاب كردستان سوريا بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة و الفنون أمسية ثقافية في قاعة المؤتمرات في فندق الكابيتول الجمعة 14.04.2017 بحضور لافت من مؤسسات وشخصيات ثقافية و كتاب و مهتمين.

برنامج الأمسية كان كالتالي:

- تحدثت الكاتبة هناء داوود عن كتابها الجديد (مالفا-عمر حمدي)- أدار محاضرتها الزميل علي شيخو.

- ألقت الشاعرة مريم تمر قصائدا من ديوانها الجديد( اﻻبله الذي يدق في غيابي)- أدار أمسيتها الزميل زوهراب عزيز.

-ألقت الشاعرة خوناف قصيدة عن قامشلو.

-قدم الفنان المعروف عباس أحمد مجموعة من أغانيه واضفى جواً من البهجة في ختام الامسية.

-كما قدم الفنان مصطفى خالد مجموعة من أغانيه.

-وزعت مجموعة من كتب (مالفا) و (ألابله الذي يدق في غيابي) و مجلة (القلم الحر الصادر عن اتحاد كتاب كردستان سوريا على الحضور.

-نقلت قناة روداو جزءا من الأمسية بشكل مباشر ضمن نشرة السابعة.

-غطى الحدث قناة ارك –زاغروس.

-الصور بعدسة الاعلامي سوار احمد وعدسة الاعلامي رائد محمد.