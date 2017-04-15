أمسية ثقافية فنية منوعة في هولير

أقام فرع هولير لاتحاد كتاب كردستان سوريا بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة و الفنون أمسية ثقافية في قاعة المؤتمرات في فندق الكابيتول الجمعة 14.04.2017 بحضور لافت من مؤسسات وشخصيات ثقافية و كتاب و مهتمين.
برنامج الأمسية كان كالتالي:
- تحدثت الكاتبة هناء داوود عن كتابها الجديد (مالفا-عمر حمدي)- أدار محاضرتها الزميل علي شيخو.
- ألقت الشاعرة مريم تمر قصائدا من ديوانها الجديد( اﻻبله الذي يدق في غيابي)- أدار أمسيتها الزميل زوهراب عزيز.
-ألقت الشاعرة خوناف قصيدة عن قامشلو.
-قدم الفنان المعروف عباس أحمد مجموعة من أغانيه واضفى جواً من البهجة في ختام الامسية.
-كما قدم الفنان مصطفى خالد مجموعة من أغانيه.
-وزعت مجموعة من كتب (مالفا) و (ألابله الذي يدق في غيابي) و مجلة (القلم الحر الصادر عن اتحاد كتاب كردستان سوريا على الحضور.
-نقلت قناة روداو جزءا من الأمسية بشكل مباشر ضمن نشرة السابعة.
-غطى الحدث قناة ارك –زاغروس.
-الصور بعدسة الاعلامي سوار احمد وعدسة الاعلامي رائد محمد.