أمسية حوارية غنائية فنية للفنان أردشير عيسى خلو في هه ولير

أقام المركز الأكاديمي الإجتماعي عنكاوا بأربيل و الملتقى الثقافي المفتوح الخميس 7 تشرينالثاني 2024 ، أمسية حوارية غنائية فنية للفنان و الشاعر السوري أردشير عيسى خلو ، حاوره و أدار الأمسية الأستاذ طالب زعيان العكيلي.

رحب المهندس عماد متي توما مدير الإدارة في المركز بالحضور الكريم و خاصة بالاستاذ نظمي حزوري القنصل العام لدولة فلسطين المحترم الذي يشرفنا دائما بحضوره الجميل و مشاركته الرائعة في جميع نشاطات المركز الأكاديمي الإجتماعي عنكاوا.

كانت الأمسية عبارة عن محاورة فنية ثقافية بين الاستاذ طالب والفنان أردشير ، سأله عن بداية حياته الفنية و الغنائية و نتاجاته الفنية و الأدبية حيث للفنان أردشير مجموعات شعرية جاهزة للطبع الكردية و العربية كذلك روايات للطبع.

تخللت الامسية بالأضافة إلى الأسئلة و الحوار مجموعة من الأغاني الكردية والعربية القديمة والحديثة منها الكردية من تأليف وتلحين الفنان أردشير.

و في نهاية الأمسية قدم الاستاذ نظمي حزوري باقة ورد للفنان أردشير و قدمت شهادة شكر وتقدير بأسم المركز و الملتقى للفنان أردشير و التقطت صور تذكارية بالمناسبة.

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