أمسية سينمائية بمناسبة الذكرى الثالثة على مجزرة شنكال

بمناسبة الذكرى الاليمة الثالثة على مجزرة شنكال والذي يصادف 3 من شهر آب، تلك المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء الشعب الكردي الايزيدي في شنكال على يد منظمة داعش الارهابية والتي تعتبر إحدى أكثر مجازر العصر وحشية، حيث قتل مرتزقة داعش الآلاف من أبناء منطقة شنكال واختطف وسَبى الآلاف من النساء وباعهم في أسواق النخاسة.

بمناسبة تلك الذكرى الاليمة تم عرض فيلم سينمائي وثائقي عن تلك المجزرة في صالة عرض جانو السينمائي التابع لفندق كابيتول هه ولير. بحضور مميز من الدبلوماسيين والصحفيين والمثقفين والعشرات من الشركات والمؤسسات الاهلية والتجارية.

حيث تم عرض فيلم وثائقي يوثق لحظات تلك المجزرة الرهيبة وتم اشعال الشموع تمجيداً لارواح شهداء وضحايا تلك المجزرة كما تم عرض سيمفونية شنكال للموسيقار الكردي العالمي دلشاد سعيد.

كما جدير بالذكر على انه شارك بعض الصحفيين في ختام الامسية السينمائية عن تجاربهم والصور التي التقطوها في ما بعد المجزرة، عبر فيها الحاضرون عن سخطهم وتنديدهم بذلك الغزو البربري الوحشي بحق الاصلاء من ابناء الشعب الكوردي.

سماكرد- أربيل

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/CapitolHotelErbil/videos/1436955583059043/