أمسية شعرية فنية في فندق كابتول هه ولير

بحضور جمع من محبي ومتذوقي الشعر والادب أقيم يوم الجمعة 15 كانون الاول 2017 في قاعة الكونفرانسات التابع لفندق كابيتول في هه ولير أمسية شعرية لشعراء كورد من روزآفا والمقيمين في هه ولير وذلك استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسـسة سما للـثقافة والـفنون بالتعاون من إدارة فندق كابيتول .

حيث قرأ كل من الشعراء آسيا خليل- سوار أحمد- زوراب عبدالعزيز – مناف محمدقصائدهم الجميلة باللغة الكردية والعربية وتناوبوا على القاء القصائد على مسامع الحضور الذي استمتع بسماع الكلمة الجميلة والاشعار العذبة التي القيت خلال تلك الأمسية وما زاد من جمال وحلاوة الامسية مشاركة فرقة تينور الموسيقية، بعزفهم وغنائهم الراقي والجميل اضفت على الامسية وعلى الجمهور الحاضر في الامسية بهجة وسروراً.

سما كرد- هه ولير