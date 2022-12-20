أمسية شعرية في اتحاد أدباء دهوك...عصمت شاهين دوسكي

في إطار فعليات ونشاطات اتحاد أدباء الكرد في دهوك وبالتنسيق مع بورد المادة ١٤٠ في مجلس وزراء إقليم كردستان في العاشرة والنصف صباحا من يوم 18 / 12 / 2022 م شارك د. محمد إحسان و د. رائد فهمی فی ملتقی المادە ١٤٠ إلی أین ؟ أدارە حسن سلێڤانی وبحضور السيد محافظ دهوك والبرلمانيين في كردستان وبغداد، والنخبة الثقافية والقانونية المهتمة بالأمر.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم أقيمت أمسية شعرية لشعراء سهل نينوى في قاعة اتحاد الأدباء الكرد في دهوك واشترك فيها شعراء وشاعرات القوا قصائد باللغات العربية والكردية والسريانية بحضور الأدباء ورئيس اتحاد أدباء دهوك وجمهور وإعلام، وأدار الأمسية الشعرية الشاعر سلام بالايى عضو الهيئة الإدارية للإتحاد، ومن الشعراء – عصمت شاهين دوسكي – سندس النجار من دهوك – أسامة هه سني من زمار – نعمت خلات حجي – دنيا زاد حسن – ظيان جمعه - حسام الشاعر – من بعشيقة و داوود زه ديني،

هذه الباقة الشعرية الملونة ألقت قصائد عن الوطن والغربة والمعاناة والإنسانية التي عانت الكثير في ظل الحروب وداعش وتناقضات القرارات والفساد والجهل والفقر أتت القصائد مفعمة بالألم والشوق والإحساس المرهف والحنين، أتحفوا الحضور بقصائدهم الشعرية التي تعددت مضامينها وجوهرها الحياتي والمكاني والإنساني قصائد معبرة عن مأساة النزوح والتهجير القسري وما تعانيه الأقليات العراقية من ظلم وانتهاكات خطيرة لحقوقهم وما مر عليهم من ويلات القتل والاغتصاب والسبي وتدمير المعالم الحضارية والثقافية التي تميزهم بالأصالة والقيم الإنسانية الراسخة، كما نقلت هذه القصائد أيضا صورا مفعمة بالأمل المتواصل من اجل إزاحة هذا الواقع المرير الذي تعاني منه الأقليات العراقية و تطهير مناطقهم من المجاميع الإرهابية فتجلت أمسية شعرية مميزة وراقية امتزج فيها الماضي والحاضر وابتعدت عن العادي والمألوف فاستحقت دهشة الجمهور وهو في محراب السمو والإرتقاء الروحي والجمالي والتعبير والتصوير الشعري . وقبل أن يلقي الشاعر عصمت شاهين دوسكي قصيدته " سنجار " قال : أولا أحب أن أهنئ عيد صيام الأخوة الأيزدية وكذلك الأخوة المسيح لقدوم أعياد الميلاد فكل عام والجميع بألف خير . ثانيا عندي مقترح بسيط هو تعديل قانون الإتحاد بقبول كتاب الكرد الذين لهم ظروفهم الخاصة بالكتابة باللغة العربية نتيجة التشريد والملاحقة والدراسة باللغة العربية وأذكر هنا تجربة الجزائر وكتابها كانوا يكتبون باللغة الفرنسية وليست العربية فوصلوا مأساة الشعب الجزائري للعالم حتى تشكلت دولة الجزائر التي كانت محتلة من قبل فرنسا . وألقى قصيدة " سنجار" .

سنجار

عصمت شاهين دوسكي

سنجار ، يا سنجار

يا ملحمة من قلوب وجبال وأشجار

يا قطعة شطرنج

تتقدم ، تتأخر ، تُثار

سنجار

رفعها الحمَال

فوق سرج جار وجار

داهم جندي ، ركض حصان

وهن الحصان ينتظر ، صوت الانتصار

غزوةٌ غزت

أرملةٌ صرخت

آه لمن اغتصب الدار

القلعة ساكنة

كبحيرة آسنة

لا يشرب منها الإنسان والأطيار

شوارع ركدت

بيوت ردمت

لم تنج حتى الأزهار

صوت الرصاص

صمت القناص

امتزج بين الإقبال والإدبار

لاهوت الوجود

قاد الحشود

بين دياجير الفُجار

أثاروا الفتن

نشروا المحن بين نار ونار

بين غفلة نصروا

بين وهلة جمعوا

الولاء للأسوار

من جوع .. فقر..

من عذاب .. قهر..

استباحوا الليل والنهار

الثكالى الحيارى

المنايا الصبايا

يصرخن بين الأحجار

يحملن طفولتهن

ينظرن يهربن

إلى تلال من قفار

***********

سنجار

يا مدينة عشق تحملها الأديان

تاريخ مجده منبع المكان

بلا رهبة من طوفان وإعصار

سنجار غدت نار ونار

اغتصب الغرباء الدار

بيعت أجساد العذارى

هتكت خصلات السبايا

هربت الأرواح إلى أفلاك بلا مدار

كل فكر يُحَدِث

كل يد تبحث عن الثأر

أطرافٌ تجزأت

رغباتٌ أعلنت

الطاغوت يحمل الشعار

قرب قلبك قطعوا الوريد

أقاموا عرس دم على الخدود

وشح السواد بلا وقار

************

سنجار

يا سنبلة هيمنت على الروح

يا مطرا غسلت كل الجروح

مطرك ليس كل الأمطار

لا شعر مثل شعرك

لا قد يشبه قدك

فما بال الأقطار ..؟

لا خد مثل خدك

لا قلعة تشبه قلعتك

ما بال الشطرنج لا ينهار ..؟

أزقتك ، بساتينك ، نسرينك

صوت الحجل في قدميك

يشطر القلب إن شطار

زيتونك ، تينك ، جنانك

قمحك ، تبغك ، برجك

والعندليب ينشد بلا أوتار

سنجار بين نار ونار

والأبطال هائمون

والأجيال حالمون

بين لعبة الشطرنج ولعبة القط والفأر

سنجار مهما قالوا

فعلوا ، كتموا

تبقين خالدة في عيون النهار

أسطورة بين الغرباء

بين الأعداء والأقرباء

خالدة بين الأقدار

يا سنجار ،يا سنجار يا سنجار

عجزت الكلمات

رمدت الأمنيات

بين قرار وقرار

ونار ..... ونار

**********************

* سنجار بالكردية: شنگال، Şingal) )هي مدينة ومركز قضاء تقع في غرب شمال العراق على جبل سنجار ، يسكنها من ديانات مختلفة من الايزيدين ,والتركمان والعرب ، يبلغ عدد سكانها أكثر من 84 ألف نسمة بحسب إحصاء عام 20 14 م حدثت فيها مجزرة إرهابية مجزرة سنجار هي مجزرة جرت في شهر آب أغسطس / 2014 م من قبل التنظيم الإرهابي ، وقد وصلت ضحايا بعض التقديرات للمجزرة إلى حوالي2000 إلى 5000 جرت هذه المجزرة بعد أن تمكن الإرهاب من الدخول إلى مدينة سنجار وضواحيها حيث وسع التنظيم صراعه إلى داخل إقليم كردستان ، هجر بعدها سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه وبقوا هناك عدة أسابيع ومات العديد منهم من الجوع والمرض إلى أن قامت قوات البيشمركة ووحدة حماية الكردية وحزب العمال الكردستاني وبدعم دولي من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الهاربين من الإرهاب الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق أكثر أمان وفقًا لنوري عبد الرحمن، رئيس إدارة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان،

وفي الختام شكر عضو الهيئة الإدارية سلام بالايى الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح.