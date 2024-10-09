أمسية شعرية في قاعة الشعب في قامشلو

اقام الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا و اتحاد كتاب كردستان - سوريا أمسية شعرية في قاعة حزب الشعب في قامشلو

وهذه الامسية التي كانت باكورة الأنشطة المشتركة التي أقامها الاتحادين وبها استأنفتا أنشطتهما المشتركة حيث أقيمت يوم السبت 5/10/2024 في صالة حزب الشعب في قامشلو أمسية شعرية لجميع شعراء الاتحادين. حضر الفعالية عدد من الكتاب والشعراء المهتمين بالشأن الثقافي.

افتتح الأمسية الأستاذ عبد الحكيم محمد، رئيس اتحاد كردستان، مرحباً بالضيوف ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء. ثم ألقت السيدة بونيا جكرخوين، نائبة رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، كلمة باسم الاتحادين، عبّرت خلالها عن سعادتها باستئناف التقارب بينهما، معبّرةً عن عميق شكرها للحضور، وتمنت أن تسير جميع اتحادات الكتاب على هذا المنهج، آملةً أن يحذو الجميع حذوهم بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ثم قدّم الأستاذ عبد الحكيم محمد الشعراء، وهم على التوالي:

-1الشاعر عمران منتش، عضو اتحاد كتاب كوردستان - سوريا، حيث ألقى ثلاثة قصائد باللغة الكوردية.

2-الشاعر والتشكيلي حكمت إبراهيم، عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين، حيث ألقى عددًا من القصائد باللغة العربية.

3-الشاعر إدريس حاج قاسم، عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين، وألقى قصيدتين باللغة الكوردية.

4-وأخيراً، ألقى الأستاذ عبد الصمد محمود، عضو اتحاد كتاب كوردستان، عدة قصائد قصيرة.

اختُتمت الأمسية بكلمة شكر من السيد عبد الحكيم لرئيس وأعضاء حزب الشعب وللحضور.

الجدير بالذكر أن من بين الحضور كان شيخ القصيدة، الشاعر أحمد الحسيني، الذي تحامل على نفسه وحضر الأمسية رغم مرضه.

كان تقييم الحضور إيجابياً، وعبر معظمهم عن سعادتهم بهذا النشاط، آملين أن يرى الجميع اتحادنا واحداً يمثل كرد سوريا.

05.10.2024