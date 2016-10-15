أيام الصور الفوتوغرافية العالمي في دياربكر

بدأت في دياربكر فعاليات ايام الصور الفوتوغرافية العالمي الرابع بمشاركة مصورين من عدة دول، نظم هذا النشاط الفني من قبل بلدية دياربكر الكبير بالتعاون مع جمعية هواة التصوير تحت شعار ( الحرية) وتحدث فرات آنلي الرئيس المشترك لبلدية دياربكر( آمد) في افتتاح الفعاليات الذي بدأ بعرض صور فوتوغرافية تحكي قصص ومعانات اصحابها ولا سيما في مخيمات اللجوء في مواقع مختلفة من كوردستان العراق وايران وتركيا وبنغلاديش وأرمينيا، قائلا الفن هو الأداة الأكثر فعالية للحوار في هذه المرحلة.

يتخلل المعرض الذي يستمر ثلاثة ايام العديد من الفعاليات وتقديم محاضرات عن دور التصوير اهميته في توثيق الاحداث والوقائع.

هوزان أمين-دياربكر- التآخي