إحياء الذكرى السنوية السابعة لرحيل العلامة ملا عبدالله ملا رشيد الغرزي

اقام اتحاد كتاب كوردستان سوريا - فرع كوردستان - مكتب العلاقات والأنشطة بدهوك-حفلا تأبينيا اليوم الثلاثاء الواقع في 2/ 1 / 2018 في قاعة مركز محمد شيخو الثقافي والمهني التابعة لمؤوسسة البارزاني الخيرية بمخيم دوميز بمناسبة إحياء الذكرى السنوية السابعة لرحيل الكاتب والعلامة ملا عبدالله ملا رشيد الغرزي وقد ساهم في حضور الحفل التأبيني مجموعة كبيرة من الكتاب والمثقفين الكورد وبعض من المنظمات المدنية والسياسية وجمهور غفير من أهالي المخيم، وقد بدأت مراسيم التأبين بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كورد و كوردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد وبعد ذلك إلقيت عدة كلمات ومنها.

كلمة اتحاد كتاب كوردستان سوريا

وكلمة أهل الفقيد وكلمات أخرى وقراءة قصيدة شعرية من أشعاره

وفي ختام الحفل قام اتحاد كتاب كوردستان سوريا وعائلة الراحل بتكريم بعض من الكتاب والمثقفين والسياسيين الكورد وذلك بإهدائهم كتاب ( Zincîra Barzaniyan )للراحل ملا عبدالله ملا رشيد الغرزي

مكتب العلاقات والأنشطة بدهوك