إذاعة (آرتا) تحتفل بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها

احتفلت إذاعة (آرتا إف إم) بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها في مقرها الجديد في مدينة عامودا.

ويقع المبنى الجديد (لآرتا)، الذي تم افتتاحه رسمياً، الجمعة، في حي المساكن شمالي عامودا.

ويضم المركز الجديد مكاتب واستديوهات إذاعية وتلفزيونية مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة (آرتا) للإعلام والتنمية، سيروان حج بركو، إن ما أنجزته المؤسسة بجهودها الذاتية ليس سوى حجر أساس لمشاريع أكبر وأكثر في المستقبل.

وكشف، حج بركو، عن خطط لإطلاق قناة تلفزيونية على الإنترنت قريباً.

وأقيم الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لانطلاق بث إذاعة (آرتا إف إم) في الملعب المعشب، بمشاركة عدد من الفنانين بينهم عازف البزق الشهير، سعيد يوسف، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة أخرى.

هذا ومنحت إذاعة (آرتا إف إم) جائزة (العطاء والإبداع) للفنان شفيق بافي رعد، ومركز(Hunergeha Şehîd Welat) للإنتاج الفني.