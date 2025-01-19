إطلاق قناة "شمس" الفضائية من أربيل: فضائية كردية عراقية ناطقة بالعربية

تشهد مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، انطلاق قناة "شمس" الفضائية، أول محطة كردية عراقية تقدم محتواها باللغة العربية، بهدف تقديم رؤية إخبارية جديدة في العالم العربي. ويشارك في إطلاق المحطة نحو 200 إعلامي وتقني من أكثر من 20 دولة، ليكونوا شركاء في تقديم تغطيات إخبارية وتحليلات معمقة.

تبدأ القناة بثها ببرنامج إخباري يمتد على مدار 12 ساعة يومياً، يتضمن نشرات إخبارية وبرامج متنوعة أبرزها "إيقاع العالم"، الذي يشارك في تقديمه زينة جمول، يحيى النوري، لارا منيف، علي الكبيسي، فيوليت فكاني وفؤاد مشيك. كما تشمل البرامج "نافذة أوروبا" من مكتب لندن مع محمد شبارو، و"زوايا الخبر" مع مالك الشريف، إضافة إلى جولة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "شمس كوم" من تقديم بنار هوشيار، وبرنامج "بالتفصيل" مع أيمن إبراهيم، ويختتم اليوم ببرنامج "واشنطن 360" من مكتب العاصمة الأميركية مع جرير ديابنة.

وتنطلق القناة بشبكة مراسلين تغطي أكثر من 20 دولة حول العالم، مع خطة لزيادة ساعات البث تدريجياً عبر برامج صباحية مثل "شمس الصباح" الذي يقدمه علي مهدي وراشيل شلهوب، إلى جانب بودكاست صباحي مع طوني منصور، وبرنامج ثقافي حواري بعنوان "وجوه" يقدمه جان دوست.

تحمل قناة "شمس" رسائل سياسية وإنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على القضية الكردية، وتقديم مشهد إعلامي جديد يسعى لنشر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب، ويمكن متابعتها عبر تردد نايل سات، وموقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل.

نقلاً عن قناة كردستان24