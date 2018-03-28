اتحاد الادباء الكرد في دهوك يستضيف الروائي العراقي نجم والي

استضاف اتحاد الادباء الكرد في دهوك بالتنسيق مع معهد گوتة الثقافي الالماني ، في عصر الاثنين ٢٦/٣/٢٠١٨ الروائي العراقي المقيم في المانيا نجم والي الذي قدم نبذة عن روايته اثم سارة، وقرأ اوراقا منها .

في البداية رحب حسن سليفاني بالروائي نجم والي ومدير معهد گوتة السيد توماس كوسلر الذي عبر عن سروره لاقامة هذه الفعالية المشتركة في دهوك واثنى على التفاعل الايجابي لادباء دهوك الذين سبق لاتحادهم استضافة الروائية الالمانية انكا باغ عام ٢٠٠٩ وتطرق الى الترجمة الالمانية لرواية اثم سارة . الناقدة الدكتورة عالية خليل ابراهيم قدمت انطباعاتها عن الرواية وجهد الكاتب نجم والي واعماله الاخرى . ثم فتح حسن سليفاني باب النقاش الذي ساهم فيه كل من ؛ د بدرخان سندي- انور محمد طاهر-د حميد بافي- عصمت دوسكي- عبدالكريم زيباري- فداء خوجة - احمد الشعلان -ابراهيم ديركژنيكي - عدنان مزوري . وفي الختام قام الروائي بتوقيع روايته لمحبي ادبه.