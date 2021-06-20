اتحاد مثقفي روج افايي كردستان (HRRK ) يختتم أعمال مؤتمره السابع في قامشلو

اختتم اتحاد مثقفي روج افايي كردستان (hrrk) أعمال مؤتمره السابع في مدينة قامشلو تحت شعار “تجف الينابيع، تجف أغصان الزيتون من الانتظار.. سنعود”، في يوم الجمعة (18-8-2021) بصالة زانا.

بدأت الفعاليات بعزف موسيقي من الفنانين ( معاذ أحمد – سعد قاسم – شادي تلداري)

وتضمن المؤتمر كلمات هيئة الثقافة والفن في اقليم الجزيرة حيث ألقاها نائب الرئاسة المشتركة للهيئةدانيش بوطان.

تلاها كلمة رئيس اتحاد مثقفي روج آفايي كٌردستان وليد بكر، وكلمة لجنة النشاطات في الاتحاد القاها رئيس اللجنة أحمد حسيني.

برقية فرع الاتحاد في اقليم كُردستان قٌرأت من قبل مريم تمر وبرقية فرع الاتحاد في أوربا قرأتها روان جومي.

وتم تكريم الكاتب حليم يوسف واستلم درع التكريم الاعلامي مزكين كمو.

وعرض في المؤتمر سنفيزيون عن أعمال الاتحاد خلال العامين المنصرمين.

بدأت أعمال المؤتمر بالتصديق على التقرير المالي وتقييم عمل الاتحاد ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد وانتخاب الهيئة الادارية المؤلفة من خمسة عشرة شخصاً.

والجدير بالذكر أن اتحاد مثقفي روج آفاي كردستانHRRK يعقد مؤتمره بشكل اعتيادي كل عامين، حيث عقد أول مؤتمر في السويد عام (2004) ومن ثم تم نقل مركز الاتحاد الى روج آفايي كردستان حيث عقد المؤتمر الخامس عام (2016).