اتحاد مثقفي غرب كوردستان يقرر العودة الى أرض الوطن

هوزان أمين- التآخي

عقد اتحاد مثقفي غرب كوردستان مؤتمره الخامس على أرض الوطن في قامشلو بحضور جمع من المثقفين الكورد من مختلف المشارب الادبية والثقافية والاعلامية يومي 23- 24 كانون الثاني وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرتها الأدبية والثقافية حيث الميدان الحقيقي لاتمام مسيرتها وايصال رسالتها في خدمة الادب والثقافة الكوردية بعد ان كان جل نشاطاته خارج الوطن بين مثقفي روجآفا في المهجر.

وايماناً بمقولة اتحاد المثقفين الكورد في روجآفا لن يثمر الا على أرضها الحقيقية وعزم القيمين عليها على جمع المثقفين الكورد من مختلف المجالات الأدبية والثقافية تحت خيمة أتحاد مثقفي غربي كوردستان، والتي تعتبر أحدى مبادئ الاتحاد HRRK:

أن كل عضو من أعضائه يمتلك الحرية الكاملة في التزامه بخط سياسي أو أيديولوجي أو فكري، على أن لا يتعارض مع مبادئ الاتحاد المنصوص عليها في نظامه الداخلي واستكمالاً لذلك المبدء ومن الناحية السياسية، يقف الاتحاد على مسافة واحدة من كل القوى والأحزاب السياسية في روجآفاي كردستان دون استثناء.

وبعد يومين من الجدال والنقاش توصل المجتمعون الى قرارات صدرت عبر بيان ختامي وصلت الى جريدة التآخي نسخة منه جاء فيه انه بعد 12 عاماً من تأسيس اتحاد مثقفي غربي كوردستان في بلاد المهجر، كانت العودة الى الوطن واتخاد روجآفا كوردستان مركزا أساسيا للاتحاد هي الحلم و الهاجس اللذان ظلا يراودان مخيلة مثقفينا في الداخل والخارج.

وانعقد المؤتمر الخامس للاتحاد في مدينة قامشلو و حضره المدعوون للمؤتمر كافة بالإضافة إلى لفيف من الضيوف الأكارم من قيادات القوى السياسية والفعاليات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

وبعد مداولات ونقاشات جادة وبناءة، بحسب البيان توصل المؤتمر إلى صيغة نهائية لنص النظام الداخلي من خلال التصويت المباشر والعلني على جميع بنوده كما تم طرح وقبول العديد من الاقتراحات المتعلقة بعمل الاتحاد في الداخل والخارج وتشكيل لجان لتنفيد قرارات وتوصيات المؤتمر الخامس. ومن اهم النقاط التي أقرها المؤتمر:

1. تغيير اسم " اتحاد مثقفي غربي كوردستان" إلى "اتحاد مثقفي روجافايي كوردستان".

2. تحديد ثلاثة مقاعد شاغرة لمقاطعة عفرين بسبب صعوبة حضور المندوبين إلى المؤتمر.

3. إحداث جائزة سنوية باسم "اتحاد مثقفي روجافايي كوردستان للإبداع" تتضمن تقديراً معنويا بالإضافة إلى تقدير مادي بقيمة 1000 يورو .

كما قدم المؤتمر الخامس العديد من التوصيات ودعا المؤسسات والاتحادات الثقافية في روجافايي كوردستان كافة إلى الحوار بهدف الوصول الى تفاهمات تؤدي في النهاية الى لم شملها تحت مظلة كوردية وطنية جامعة وبالمقابل وجه المؤتمر نداء الى كافة القوى السياسية الكوردستانية بالإسراع في عقد مؤتمر قومي كوردي يواكب حساسية المرحلة وتاريخيتها.

هذا وجدير بالذكران ان اتحاد مثقفي غربي كوردستان تأسس عام 2004 في أوربا وجمع الكثير من المثقفين الكورد من غربي كوردستان والمقيمين في اوربا تحت غطائه، وكان يهدف الى العمل من أجل القضية الكوردية، وتفعيل وتنشيط الخطاب الثقافي، وتطوير آفاق الحوار الثقافي واصدر مجلة فصلية بإسم أوركيش واقام مهرجانات وفعاليات ثقافية كبيرة في أوربا، وعقد مؤتمره الرابع في بداية عام 2014 في مدينة بيلفلد الالمانية، وكانت احدى قراراتها عقد كونفرانسات للمثقفين الكورد من غرب كوردستان في كل من دياربكر وأقليم كوردستان العراق، وتكليل كل تلك الكونفرانسات اخيراً بعقد المؤتمر الخامس في غرب كوردستان.