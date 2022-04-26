احتفالية الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في يوم الصحافة الكردية

برعاية لجنة الانشطة في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا،اقيم يوم الأحد٢٤-٤-٢٠٢٢ في مدينة أسن الالمانية الاحتفال بالذكرى ال 124 لعيد الصحافة الكردية.

تحدث السيد جميل إبراهيم بهذه المناسبة في مقالة تحت عنوان " اضواء على تاريخ جريدة كردستان" والسيد جميل ابراهيم شغل مواقع قيادية مسؤولة في أحد اقدم الأحزاب الكردية . قبل أن يستقيل عن العمل الحزبي، و يتفرغ للشأن الحقوقي، كمحام . وكعضو في احد المنظمات الحقوقية الكردية، ورئيس سابق لأول منظمة بيئية كرديةوكان مرافعا عن المعتقلين امام المحاكم السورية، لا سيما في فترة مابعد انتفاضة 12 اذار 2004 والى لحظة مغادرته الوطن، الى جانب التفرغ لمشروعه الثقافي . يعكف الآن على ترجمة بعض الأعمال من العربية الى لغته الام الكردية، وانجز مخطوطا لافتا في ادب الرحلات وهو "رحلتي الى السليمانية" الذي طبعه وصدر عن دار الى جانب الكثير من الكتابات في مجال الشعر والسرد.

ثم تحدث الدكتور إبراهيم محمود بعنوان" الصحافة وغسيل الأدمغة"والدكتور. ابراهيم محمود هو أحد الاكاديميين الغيارى في مجال الصحافة، وله بصمات بارزة في هذا الميدان، كما إنه من مؤسسي كلية الصحافة في إقليم كردستان

كما أدلى أ. خورشيد شوزي بشهادته الشخصية عن تجربته في جريدة بينوسا نو" القلم الجديد"وهويعمل في صحيفة بينوسانو، بمعدل خمس عشرة ساعة يوميا، أحيانا، تحريرا، وإخراجا، على امتداد عشر سنوات،كجندي مجهول...

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم د. ابراهيم محمود و أ.خورشيد شوزي

كل عام وصحفيونا بألف خير...

ملاحظة:

تم تكريم شفيق جانكير"موقع ولاتي مه" وكاوا محمد أمين ك٢٤ والمصور بافي سميار في العام٢٠٢٠،إلا انه و بسبب ظروف مرحلة مابعد كوفيد كورونا تم تأجيل تكريمهم إلى هذا العام.