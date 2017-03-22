احتفال جمعية اوركيش للثقافة الكوردية في مدينة توبينغن بعيد نوروز المجيد

بدعوة من جمعية اوركيش المستقلة للثقافة الكوردية في مدينة توبينغن الألمانية و تحت رعاية ودعم مجلس بلدية توبينغن قسم الاندماج الاجتماعي و الثقافي أقيم يوم السبت المصادف 18/03/2017 حفلا فنيا بمناسبة عيد نوروز المجيد.

بدأ الحفل بدقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان ومن ثم بالنشيدين الوطنيين الكوردي والألماني . في البداية الحفل رحبت الهيئة الإدارية للجمعية بالضيوف ومن ثم القيت رسالة نوروز باللغة الكوردية و الألمانية و العربية.

قدم الحفل الفنان نزار يوسف و الإعلامية آشيتي علي محمد ، كما قدم الفنان نزار يوسف باقة من أغانيه التي ألفها بنفسه نال إعجاب الحضور وغنت السيدة آشيتي باقة جميلة من الأغاني بصوتها الجميل تكللت بمشاركةالحضور بالزغاريد.

تلتها مشاركة للفنان الكوردي فرحان شرو والذي قدم فقرات غنائية متنوعة أمتعت جمهور الحفل . ثم قدم الفنان الشاب و المتألق ميتان شاويش فقرة غنائية جميلة نالت إعجاب الحضور وقدم الشاب المتألق إيبو قامشلو في فقرة غناء راب ( هيل بوب) نالت إعجاب الجمهور جدا وشارك الفنان شيار ابراهيم الموذيع الرياضي فقرة مميزة اذهل الجمهور.

تلتها مشارك الفنان المحبوب عباس احمد الذي أبهج الحضور بأغانيه وأسلوبه الجميلة.

وناسف لعدم حضور الفنانة افينا ولات لوفات والدها المغفور له رحمه الله وجعل مثواه الجنة.

هذا وقد حل على الحفل ضيوف ووفود من المؤسسات و الأحزاب الألمانية والتي هنئت جمعية اوركيش بعيد نوروز ومتمنين لها النجاح الدائم في الثقافة الكوردية.

وشكرا خاص لسيدات اللواتي بذلن جهودا مضاعفة في إعداد الأطعمة و الحلويات وبيعها لمساندة ودعم جمعية اوركيش.

وكان للصحافة حضور لافت ايضا فقد غطت فضائيتا ( اورينت تف وSWR 1 الألمانية كامل الحفل ) وكذلك صحيفة توبينغن المركزية التي ستصدر تقريرا عن الحفل لاحقا.

واستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

الهيئة الإدارية لجمعية اوركيش المستقلة للثقافة الكوردية في توبينغن

20/03/2017

توبينغن ألمانيا

لقطات من الحفل