احتفال كبير لاجل تأييد استقلال كردستان برعاية فندق كابيتول هه ولير

في بادرة تعتبر الاولى من نوعها في اقليم كردستان من قبل رجل الاعمال الكردي السيد عارف رمضان اقيمت احتفالية كبيرة ومنوعة في الحديقة الرئيسية لمُجمع كابيتول أربيل في مساء يوم الثلاثاء 29/08/2017.

تحت شعار "نعم لاستقلال كردستان" و بهدف دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، وتأييد إجراء الاستفتاء واستقلال كُردستان وبتغطية اعلامية من قبل قناة كردستان 24 وروداو وزاغروس و وار .

حضر الاحتفال عدد ممثلي الاحزاب السياسية الكردستانية في اقليم كردستان وروزآفا كردستان بالاضافة جمع من رجال الاعمال والمستثمرين والدكاترة والمهندسين في اقليم كردستان لغاية دعم وتأييد الاستفتاء الذي سيجري في 25 ايلول القادم لاجل استقلال اقليم كردستان العراق، وجمع التبرعات لصالح المفوضية العليا للانتخابات كبادرة حسن نية وعلامة على ان المستثمرين الكرد وتجار روزآفا كردستان المقيمين في اقليم كردستان مستعدون لتقديم الدعم والمساندة لهذا الاستفتاء بأموالهم لانهم يعتبرون استقلال كردستان العراق اليوم بداية لاستقلال الاجزاء الاخرى من كردستان.

تم القاء العديد من الكلمات في هذه المناسبة افتتحها منظم الحفل الكاتب والباحث الكُردي السوري رستم محمود اشاد فيها بأهمية هذا الاستفتاء في تقرير مصير شعب كردستان ليس في العراق فحسب بل سيؤثر بشكل ايجابي على جميع اجزاء كردستان وشكر كل من حضر وساهم في انجاح الحفل.

ثم القى السيد عارف رمضان قائلاً " اننا نحتفل اليوم لاجل دعم عملية استقلال كردستان وعبر هذا الاحتفال سنؤكد اننا لسنا اصحاب شعارات واحتفالات فقط بل سنؤكد اننا مستعدين لتقديم الدعم المادي ايضاً لصالح اجراء عملية الرفراندوم، وما هذا إلا وظيفة يمليها علينا حبنا للوطن ودين الشهداء برقبتنا.

كما اضاف ان " الكرد في روزآفا كانوا دوماً السند القوي للثورة في كردستان العراق وقدموا تضحيات جسام في سبيل الثورة وشكر كل من دعم وحضر الاحتفال كما شكر حكومة اقليم كوردستان.

كما القيت كلمات اخرى اكدت جميعها على مسألة الرفراندوم واهميتها بالنسبة للشعب الكردي واثنت على دور قيادة الاقليم برئاسة السيد مسعود البارزاني واصراره على اجراء الاستفتاء في وقته رغم كل الضغوطات كما ثمنت على دور كرد سوريا في دعم هذه العملية وضرورة تقديم وتسخير جميع الامكانيات في سبيل انجاح ذلك.

وتخلل الحفل فقرات غنائية موسيقية جميلة اضفت جواً من البهجة على الحضور وخاصة بمشاركة فنانين كبار مثل سعيد كاباري و محمود عزيز و خليل بوطاني وقدمت لوحات فنية جميلة راقصة من قبل فرقة ارمانج (عفرين) .

سماكرد- هه ولير