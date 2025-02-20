احتفال نادي المـــــدى للقراءة في أربيل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه

تحت عنوان (عشر سنوات من القراءة والمناقشات الجماعية)احتفل ناديالمـــــدىللقراءةأربيل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، يوم السبت 15/2/2025 في أربيل فندق "كابيتول" بالتعاون مع معهدغوتهالألمانيفيالعراقGoethe-Institut Irak

تضمن الحفل فقرات متنوعة قُدمت من قبل "سيماف خالد محمد، جودي حصري“ وعرض فيديو انفكرافيك يلخص مسيرة النادي مع احصائيات النشاطات التي قدمها النادي منذ تأسيسه. وفقرة شعرية، شارك فيها كل من:

-الشاعر " دلدار شكو" باللغة الكردية

-الشاعر "بيوند حسن جلال" باللغة العربية

-إلقاء كلمة بهذه المناسبة لكل من:

-أعضاء إدارة النادي (د. بسام مرعي، أ. هيفي الملا، شيار شيخو)

-الأعضاء الفخريين في النادي: ( أ. خالد جميل محمد، د. كوثر جبارة، أ. زكريا حصري)

كما تضمن الحفل فقرة موسيقية: عزف وغناء الفنان "جوان مراد"

واختتم الحفل بفقرة تكريم من قبل ادارة النادي باسم مؤسسة المدى ممثلة بالاستاذ "إيهاب القيسي" مدير دار المدى، تم فيها تكريم كل من:

-الضيوف المشاركين في فقرات الحفل

-المصور الفوتوغرافي المحترف "آسو كريم" الذي عمل معنا عبر شراكتنا مع معهد غوته الألماني في العراق

-أعضاء الفريق الإعلامي واللوجستي: (مايا خالد محمد، لوند علي، جودي حصري، مسلم علي)

تكريم عضو إدارة النادي( سيماف خالد محمد) بمنحها صفة "شخصية العام 2024 في النادي

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