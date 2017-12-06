احلام مستغانمي مخاطبة الكورد: ايها الرائعون الموزعون على خارطة التشرد.. متورطة انا بحبكم

وأخيرا بين أيديكم هذه الرواية ، باللغة الكوردية ! فطالما فاخرت بترجمتها الى هذه اللغة المحملة بطيبة الأكراد ، بعنفوانهم وشاعرية ألَمَهم المترفع عن البوح الذليل.

لي قرابة بها ، هذه اللغة التي لا اعرفها، أرى فيها بعض ذاكرتي ، وجعي ، أنا القادمة من الميراث التراجيدي العربي.

قلت في اكثر من مناسبة ، ان صدورها باللغة الكوردية يملؤني زهوا ويسعدني اكثر من صدورها في طبعات فاخرة باللغة الإنكليزية والإيطالية او الفرنسية او الصينية . ذلك انه في زمن" التطهير اللغوي " الذي تتناحر فيه ديناصورات العالم ، مبتلعة خمسا وعشرين لغة سنويا ،وهو عدد اللغات التي تختفي سنويا من العالم ، يصبح مجرد الانحياز الى هذه اللغة عملا ثوريا.

على ظهر كتبي ، عند عرض اللغات التي ترجمت إليها أعمالي ، ابدأ باللغة الكوردية ، حسب التسلسل الأبجدي لقلبي ، ولا يعنيني ان تكون لغة عالمية ، بل اللغة التي تآمر ضدها العالم اجمع ، وادخل بتهمتها خيرة الرجال الى السجون ورمي بآخرين في المنافي والقبور.

ايها الرائعون الذين ستقرأون هذا الكتاب ، الموزعون على خرائط التشرد ، او الصامدون في بلاد النرجس المخضبة بالدماء ، متورطة في حبكم انا.

كم اتمنى ان تعثروا على شئ منكم في هذا الكتاب.

أحلام مستغانمي

))مقدمة الترجمة الكُردية لرواية ذاكرة الجسد لصالح محمد أمين((