احياء اربعينية الشاعر فرهاد عجمو في فندق كابيتول هه ولير

استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسـسة سما للـثقافة والـفنون وفي اطار التعاون بينها وبين اتـــحاد كـــتــاب كوردســـتان (ســوريا) فرع أربـــيل، وبحضور نخبة من المثقفين والكتاب ومحبي الشاعر الراحل فرهاد عجمو في هه ولير وبتغطية اعلامية من قبل وسائل اعلام (تلفزيون زاغروس -آرك، روداو، كوردستان٢٤)

تم احياء اربعينية الشاعر فرهاد عجمو في قاعة الكونفرانسات التابع لفندق كابيتول هه ولير حيث تم عرض فيلم وثائقي عن حياة الشاعر الراحل فرهاد عجمو من انتاج برنامج ارك في قناة زاغروسكما تم القاء كلمة بإسم أصدقاء الشاعر ألقاها الكاتب موسى زاخوراني والقيت كلمة اتحاد كتاب كوردستان سوريا ألقاها الكاتب هوزان ديرشوي وجدير بالذكر ان الكاتبة روشن حسين قامة بإدارة النشاط .