احياء اربعينية الشاعر فرهاد عجمو في هه ولير

استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسـسة سما للـثقافة والـفنون في اطار التعاون بينها وبين اتـــحاد كـــتــاب كوردســـتان (ســوريا) فرع أربـــيل، و برعاية فندق كابيتول هه ولير، سيتم احياء ذكرى اربعينية رحيل الشاعر الكوردي فرهاد عجمو بمشاركة مجموعة من المثقفين عبر القاء الشعر وتسليط الضوء على مسيرة الشاعر الثقافية الذي رحل في 8 حزيران من الشهر الفائت وبذلك فقد الساحة الثقافية الكردية احد اهم شعرائها.

الزمان: يوم الجمعة 14- 7-2017 الساعة السابعة والنصف

العنوان: فندق كابيتول – اربيل – 40 متري

فرهاد عجمو من مواليد مدينة قامشلو 1960، وبدأ بكتابة الشعر الكردي في العام 1978، وغنى من كلماته العديد من الفنانين الكرد التي نظمها خلال حياته.

وأصدر خلال مسيرته الادبية سبعة دواوين شعرية، كما ترجم له الراحل صلاح برواري، مختارات من قصائده إلى اللغة العربية في العام 2008.

قصائده كانت عن المقاومة الكردية وعشق الوطن وحب الحرية وعن استذكار حريق سينما عامودا وقصائد عن مدينة الحب قامشلو، وعن الحب واللوعة والاشتياق.

تلقى العديد من الجوائز الادبية وآخرها جائزة جكرخوين للابداع الشعري وجائزة عبدالرحمن آلوجي كما تلقى جائزة الابداع السنوي من اتحاد كتاب كوردستان سوريا.