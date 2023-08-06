احياء الذكرى التاسعة لجينوسايد الإيزيديين في المانيا

احيا المركز الاستشاري الايزيدي في مبنى برلمان ولاية راينلاند فالتز بمدينة ماينز الالمانية الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين بتاريخ 2014.08.03.

وقد تم دعوة السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون الى هذه المناسبة وذلك تكريماً لما قدمت مؤسسة سما للثقافة والفنون من خدمات لوجيستيةً لقضية الابادة الجماعية للاخوة الايزيديين وذلك عبر اقامة مؤتمرات وندوات وفعاليات ثقافية متنوعة للتذكير بهذه المناسبة الاليمة في قاعة سما للثقافة بفندق كابيتول اربيل.

حيث تم احياء هذه المناسبة الاليمة بحضور حكومي وبرلماني وحزبي ومدني الماني كبير مع مشاركة ممثليين عن الحكومة العراقية والكردستانية واقارب الضحايا وبعض الشخصيات الاكاديمية والدينية والاجتماعية من كردستان واوروبا وايضا رؤساء العشائر الايزيدية من سنجار.

تضمن البرنامج القاء كلمات وقصائد دينية وفقرة من الموسيقى الفولكلورية بالاضافة التى تكريم الباحث العراقي سعد سلوم بالجائزة الفخرية للمركز الاستشاري الإيزيدي في المانيا تقديرا لدوره في مناصرة القضية الإيزيدية والدفاع عنها في المحافل العربية والدولية.