احياء الذكرى الرابعة على رحيل الفنان جمال سعدون

احيت مؤسسة سما للثقافة والفنون الكردية وبرعاية فندق كابيتول اربيل وبالتعاون مع اللجنة المنظمة المؤلفة من مجموعة من الفنانين من روزآفا الذكرى الرابعة على رحيل الفنان جمال سعدون.

بحضور جمع غفير من المثقفين والفنانين ومحبي الفنان جمال سعدون اقيم في قاعة الكونفرانسات التابع لفندق كابيتول امسية فنية احياءً لذكرى مرور اربعة اعوام على رحيل الفنان المحبوب جمال سعدون .

وقد تم عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل تناول جوانب من حياته ومدى المعاناة التي عاشها خلال حياته ومدى تفانيه وحبه للغناء الكردي الاصيل الى ان وافته المنية في ديار الغربة .

كما قدم مجموعة من الفنانين وصلة غنائية من اغانيه المشهورة كما قدم الفنان الكردي المعروف محمود عزيز مجموعة من اغانيه وانتهت الامسية .