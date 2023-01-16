احياء الذكرى 14 على رحيل الشاعر Bêbuhar في قامشلو

بمناسبة الذكرى الـ14 على رحيل الشاعر الكردي يوسف برزاي(Bêbuhar) أحيا اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة أمسية شعرية وفنية في حديقة القراءة بمدينة قامشلو في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، وذلك بمشاركة العشرات من المثقفين والأهالي.

وبدأت الامسيةبالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروحه وأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة حسينة أحمد، تحدثت فيها عن دور الشاعر يوسف برازي في إغناء وإحياء الأدب الكردي في تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة، إلى جانب دوره الكبير في إغناء الفن الكردي والغناء عبر قصائده التي غناها كبار الفنانين الكرد كـ محمد شيخو وجوان حاجو.

كما تخلل الاستذكار، كلمة مصورة لابن الشاعر، خسرو يوسف برازي تحدث عن حياة والده، ليتم عرض سنفزيون، تناول سيرة حياة الشاعر وأهم أعماله وقصائده بصوته.

إلى جانب إلقاء مجموعة من القصائد الكردية من قبل "شاما محمد ونواف ملا بشير وجميل طاهر".

وانتهت أمسية الاستذكار، بعرض مسرحية تناول حياة الشاعر، قدمته فرقة مدرسة المسرح التابعة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

وجدير بالذكر ان يوسف برازي الملقب بـ" Bêbuhar "، ولد عام1931 في قرية تل جرجية التابعة لمنطقة الباب شرق مدينة حلب، وانتقل بعدها إلى منطقة سري كانيه برفقة عائلته، وبدأ مسيرته الأدبية بتدوينه أول قصيدة له عام1943 وتوفي في 15 كانون الثاني عام 2009.

ANHA