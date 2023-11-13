احياء الذكرى 63 على محرقة سينما عامودا

أحيا كل من مركز كمال درويش الثقافي في عامودا بالتعاون مع اتحاد الكتاب الكرد في سوريا، الذكرى السنوية الثالثة والستين لحريق سينما عامودا والذي يصادف 13 من شهر تشرين الثاني من كل عام وذلك بإلقاء مجموعة من الشعراء قصائد شعرية عن سينما عامودا والتي سميت بـ ( المحروقة ) بمشاركة مجموعة من الاشخاص الذين شهدوا الحدث انقذوا من الحريق في السينما .

ومن الجدير بالذكر انه في 13 تشرين الثاني 1960، اندلع حريق مفتعل في سينما عامودا التي كان يوجد فيها حوالي 500 طلاب المدارس الابتدائية لحضور فيلم عن الثورة الجزائرية ويعود ريعها لدعم الثورة ،ولكن نتيجة تكرار تشغيل الفيلم بشكل متعمد ادى ذلم الى اندلاع حربق في السينما فقد على اثرها أكثر من 283 طالباً كرديا لحياتهم حرقاً.

وعلى الرغم من مرور كل هذه السنين، إلا أن المجزرة ما زالت ماثلة أمام أعين االناس الذين عايشوا الحدث وجميع اهالي عامودا واصبحت لغاية اليوم ذكرى مؤلمة يتم استذكارها كل عام.

محمد امين عبدالسلام ( احد الناجين من الحريق)