احياء حفلة تأبينية على روح الفنان الكبير رشيد صوفي في هه ولير

نظمت مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع لجنة تحضيرية وهم مجموعة مؤلفة من اصدقاء الفنان الكردي الكبير رشيد صوفي وهم ( كردو كردو –طيار علي –رضوان خليل – سلام خانو – دوشير رسول – فرزاد عبدو- والكاتب روني علي) وقفة وداع و فعالية تأبينية على روح القامة الفنية الكبيرة رشيد صوفي في هه ولير مساء يوم الجمعة 21 شباط 2025 في قاعة آريا بفندق كابيتول أربيل .

حضرها فنانون ومثقفون وشخصيات اجتماعية بارزة . حيث شهد هذا الحدث عروضًا موسيقية وكلمات تأبينية احتفاءً بإرثه الفني الكبير، كما تضمن برنامج التأبين كلمات رثاء اشادوا فيها بمسيرة الفنان رشيد صوفي الحافلة بالاعمال الموسيقية والغنائية والبصمة الفنية التي تركها على الموسيقى الكردية وحفاظة على الارث والتراث الفني للاغنية الكردية الاصيلة وغنائة لكبار الشعراء الكرد الكلاسيكيين مؤكدين أن صوته سيظل حاضرًا في وجدان عشاق الموسيقى الكردية.

حيث شهد اجواء الوقفة كلمة ترحيبية من قبل الشاعر روني علي ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان ومن ثم تضمن برنامج الحفل عرض فيلم عن حياة الراحل ومن ثم تلت كلمات رثاء واشادة بالراحل من قبل كل من الدكتور محمد عزيز ظاظا -الفنان برادر - الفنان رضوان خليل- الفنان نعيم شباب-الموسيقي الأكاديمي كاميران ابراهيم- الفنان طيار علي وكما القى السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما كلمة مؤثرة اعرب من خلالها على اهمية رشيد صوفي كفنان كما اكد على انه من خلال هذا الحفل نؤكد على وجودة بيننا بروحه وحبه واعماله التي قدم من خلالها خدمة كبيرة للفن والثقافة الكردية واضاف خلال كلمته انه على الرغم من ان الدول المحتلة لكردستان حاولت ولا زال تقوم بمحاولة محو الثقافة واللغة الكردية وفرض ثقافتهم ولغتم وتم فرض اللغة العربية والتركية والفارسية على الشعب الكردي ، لكن رشيد صوفي قام بتكريد آلة العود وطورها حيث اضاف وتراً ليتناسب مع المقامات والالحان الكردية .

هذا ومن الجدير بالذكر انه جرى تغطية ذلك الحدث الهام من قبل كبريات الفضائيات الكردية مشكورة )قناة كوردستان 24-قناة روداو-قناة شمس- قناة ولات-قناة كردستان تيفي(