احياء ذكرى مرور 120 عام على صدور اول جريدة كردية

أحيا اتحاد كتاب كردستان سوريا المهرجان الثاني لعيد الصحافة تحت شعار

" Bi ragihandina azad dîrok tê vejandin" في 20 من نيسان 2018 وذلك في منطقة سد مزكفت التابعة لمدينة تربه سبي بحضور جمهورٍ غفير من السياسيين والصحفيين والكتاب بالإضافة لتوافد اعدادٍ كبيرة من الأهالي من غالبية المدن حيث ابتدأّ المهرجان بالوقوف دقيقة صمتٍ على أرواح الشهداء ومن ثم الترحيب بالحضور وألقيت كلمة الاتحاد من قبل "لقمان يوسف " عضو مكتب الرئاسة في اتحاد الكتاب مباركاً للصحفيين يومهم هذا ،ومبيناً دور الصحافة والصحفيين في التقدم بمجتمعاتهم بالإضافة إلى دور الإعلام الهادف.

وفي سياقٍ متصل " تم استدعاء عدد من الصحفيين " 1- سامي حسن رئيس تحرير جريدة(الوقت-Dem) 2- عزالدين ملا الصحفي في جريدة(كردستان- Kurdistan )3- وقادر عكيد المدير التنفيذي لجريدة-buyer) بوير) 4- عبد الصمد محمود عضو هيئة الطباعة و نائب رئيس الاتحاد, لتبادل الأسئلة بينهم وبين الحضور ومناقشتها ، فقد كانت عبارة عن جلسة حوارية عن وضع الصحافة و الية تقدمها في كوردستان سوريا.

وفي ختام المهرجان ألقيت مجموعة من الأغاني الفلكلورية الكوردية من قبل فرقة نارين الفلكلورية والسيد فواز علي.

و انتهت الحفل برقصات شعبية مع الفنان دلبرين عزيز.

قامشلو 20-4-2018

اتحاد كتاب كوردستان سوريا