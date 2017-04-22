احياء ذكرى مرور 70 عام على اعدام قاضي محمد

هوزان أمين- دياربكر

اقام حزب الحرية الكوردستاني ( PAK) في شمال كوردستان بمقره الرئيسي في مدينة دياربكر اجتماعاً موسعاً بمناسبة مرور الذكرى 70 على اعدام قاضي محمد رئيس جمهورية كوردستان في مهاباد بشرق كوردستان، حضرها عدد من السياسيين والمثقفين وممثلي المؤسسات الاهلية والاعلامية.

في بداية الاجتماع القى السيد مصطفى اوزجليك السكرتير العام للحزب كلمة اثنى فيها على القائد قاضي محمد ودوره ونضاله في سبيل إقامة جمهورية للكورد وسلط الضوء على الجمهورية والظروف التاريخية التي كانت محيطه بها آنذاك وادت الى انهيار الجمهورية في غضون شهور وقال بإنهم احيوا هذه المناسبة واقاموا نشاطات عدة في مدن ( دياربكر- باطمان- موش واسطنبول) ثم تلاه محاضرة للباحث سعيد فاروج قال فيها ان علم كوردستان رفع في جمهورية مهاباد ومن ثم سلم ذلك العلم الى الجنرال مصطفى البارزاني والنضال ما زال مستمراً وسيتكلل بإعلان جمهورية كوردستان وعاد من خلال محاضرته الى الظروف التي ادت الى قيام جمهورية كوردستان ومن ثم الاحداث التي تلتها والتي ادت الى اعدام قاضي محمد ورفاقه وانهيار الجمهورية الكوردية في 31 آذار 1947 في ساحة جارجرا.

ومن الجدير انه بتاريخ 22/1/1946 أعلن من قبل قاضي محمد قيام جمهورية كوردستان (مهاباد) بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعاصمتها مهاباد، وشكلت حكومة برئاسة حاجي بابه شيخفي ساحة جوارجرا في مهاباد وبجوٍّ احتفالي انقطاع منطقة موكريان عن حكومة طهران ورفع العلم الكوردي لجمهورية كوردستان.

ولم يدم عمر الجمهورية كثيراً حيث قامت الحكومة المركزيّة في إيران بارسال حملة عسكرية؛ نجحت في قمع الحركة الديمقراطية في كوردستان إيران بدعم بريطاني وامريكي وبعد تخلي الروس عن مساندة الجمهورية وبتاريخ 31 آذار 1947 أعدم رئيس الجمهورية قاضي محمد وعشرات آخرون من القادة ومناضلي الكورد في ساحة جوارجرا.