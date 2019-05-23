اختتام فعاليات ملتقى روجآفا الثاني للفن التشكيلي

اختتم يوم الثلاثاء (21/5/2019), فعاليات ملتقى روجآفا الثاني للفن التشكيلي بتكريم جميع الفنانين المشاركين في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو, وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية وشخصيات مهتمة. والذي كان يتضمن المعرض السنوي الرابع بمدرج مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

حضر حفل الختام ممثلي إدارة الذاتية والرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة مع النواب والعشرات من الفنانين ،المثقفين، الكتّاب والمهتمين للفن والرسم

بعد القاء بعض الكلمات تم توزيع شهادات تقدير وشكر لجميع الفنانين لمشاركتهم في هذا الملتقى

وفي الختام احيا الفنان دانيش من فرقة بوطان الحفل بأغانيه الوطنية المحببة للجمهور

والجدير بالذكر إن المعرض يستقبل زواره يومياً لغاية 28 آيار من الساعة 9 صباحاً ولغاية 9 مساءاً