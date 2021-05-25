اختتام فعاليات ملتقى روج آفا الثالث في قامشلو

اختتم ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي فعالياته، بمنح شهادات تقدير للفنانين المشاركين في المعرض وورشة العمل(سمبوزيوم)، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

بالإضافة إلى منح درع تكريمي للفنان وعضو اللجنة التحضيرية للملتقى، منير شيخي، تكريمًا له على عمله ضمن الملتقى وفنه.

وكانت قد انطلقت فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي في السادس أيار الجاري في مدينة الطبقة بورشة عمل، تحت شعار “تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معًا لنجعل الفن ربيع قلوبنا”.

والجدير بالذكر أن اللوحات ستبقى معروضة في صالة مركز محمد شيخو إلى حين نهاية شهر أيار، وسيتم تقييم اللوحات المعروضة من قبل هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا.