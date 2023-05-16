اختتام فعاليات مهرجان أوركيش الثاني في قامشلو

اختتمت فعاليات مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى في يومه السادس والأخير الذي انطلق يوم الخميس 11/5/2023 تحت شعار " بالحناجر المقدسة تقام الثورات"

في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو

بتقديم فقرات غنائية من قبل فرقة سردم والفنانة نسرين بوطان والفنان عبود فؤاد وفرقة الدبكة الفلكلورية الايزيدية " ازدا " بتكريم الفرق المشاركة وتوزيع الجوائز

وجوائز كالتالي:

افضل شعر درجة أولى فرقة جودي

درجة ثانية فرقة دوسر طبقة

درجة ثالثة فرقة رابطة عفرين

أفضل لحن درجة أولى فرقة جودي

درجة ثانية فرقة زيلان

درجة ثالثة رقاق الرقة

أفضل توزيع موسيقي درجة أولى فرقة جودي

درجة ثانية شهيد سرحد

درجة ثالثة فرقة رقاق الرقة

أفضل أداء درجة أولى فرقة جودي

درجة ثانية فرقة رابطة عفرين

درجة ثالثة فرقة رقاق الرقة

أفضل اغنية فلكلورية كردية فرقة ستيرا زيرين

أفضل اغنية فلكلورية عربية فرقة دوسر طبقة

أفضل جائزة خاصة من قبل لجنة تحكيم ل ستديو ولات

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