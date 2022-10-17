اختتام فعاليات مهرجان أوصمان صبري السادس في القامشلي

اختتمت يوم الخميس 14- تشرين الاول-2022 فعاليات الدورة السادسة لمهرجان “أوصمان صبري الأدبي”، الذي نُظم برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، وذلك على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلي شمال شرقي سوريا.

فعاليات اليوم الأخير، تضمنت عرض سلفزيون تعريفي بأعضاء لجنة التحكيم في المهرجان، لتقدم بعدها فرقة باركين فقرات من الغناء وسط تفاعل المشاركين والحضور.

وفي ختام المهرجان، كُرّم الفائزون في مسابقة الرواية.

وحصل عبد الجبار الحبيب على جائزة المرتبة الأولى باللغة العربية، والمرتبة الثانية كانت من نصيب جوان سلو والثالثة أخذها فنة حاجي.

فيما حصل على جائرة الرواية باللغة الكردية، كاميران سمو وكُرّموا من قبل منظمي المهرجان.