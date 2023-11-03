اختتام فعاليات مهرجان أوصمان صبري للأدب في قامشلو

اختتمت يوم الجمعة 3-11-2023 ، فعاليات مهرجان أوصمان صبري السابع للأدب، على مدرج جامعة روج آ فا في مدينة قامشلو والذي أقيم برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وديوان الأدب والذي كان تحت عنوان "دورة ملاي جزيري"، بحضور العشرات من المثقفين والكتاب وطلاب الجامعة والصحفيين.

فعاليات اليوم الأخير، تضمنت عرض سنفزيون تعريفي بأعضاء لجنة التحكيم في المهرجان، لتقدم بعدها فرقة باركين فقرات من الغناء وسط تفاعل المشاركين والحضور.

فيما حصل على جائرة الرواية باللغة الكردية، كاميران سمو وكُرّموا من قبل منظمي المهرجان.

كما اعلن أسماء الفائزين في الشعر ووتم توزيع الجوائزعليهم .

ـ جائزة الشعر باللغة العربية:

المركز الأول: الشاعر: محمود عبدو ، المركز الثاني : الشاعر عبد الباري أحمه والثالث: الشاعر ضياء اسكندر.

ـ جائزة الشعر باللغة الكردية:

المركز الأول : الشاعر كاميران سمو، المركز الثاني: الشاعر عبود مخصو والثالث: الشاعرة: ميديا بركات

هذا وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أوصمان صبري للأدب (دورة ملاي جزيري) في الأول من شهر تشرين الثاني الجاري على مدرج جامعة روج آفا في مدينة قامشلو. وتخللت فعالياته إقامة ندوة حوارية حول فلسفة ملاي جزيري وتوقيع الكتب الفائزة في مسابقة العام الماضي. وقد تضمنت فعاليات اليوم الأخير من المهرجان فقرة فنية أحيتها فرقة Yekpar