اختتام فعاليات مهرجان الرقص الكردي في دهوك

اختتم فعاليات مهرجان الرقص الكردي في محافظة دهوك بإقليم كردستان الثلاثاء 30 نيسان 2024 في قاعة جامعة دهوك للمؤتمرات ، حيث حضر المهرجان أكثر من 600 ضيف وبمشاركة عدد من الفنانين الكرد المعروفين حضروا من مختلف الارجاء من داخل اقليم كردستان وخارجها كما شارك العديد من الفرق الفولكلورية في فنون الرقص والموسيقى بهدف الى الحفاظ على التراث والفلكلور الكردي وتمثل اغلب الثقافات التي تقيم في المناطق الكردستانية من المسلمين والمسيحيين والايزيديين.

استمر المهرجان لمدة يومين متتاليين و تضمن برنامج المهرجان تقديم جلستين من المحاور والنقاش وعددا من الأنشطة، بما في ذلك الرقص والسجاد الأحمر والحفلات الموسيقية، كما تخلل المهرجان تقديم 26 فتى وفتاة من أنحاء كردستان الأربعة الأزياء الكردية الخاصة بمناطقهم.