اختتام فعاليات "مهرجان دهوك الثقافي السابع"

بمشاركة قرابة 150 من الكتاب والشعراء والأدباء والصحفيين الكرد والعرب، من بلدان مختلفة منها (جورجيا - ارمينيا -اذربيجان -الاردن -الامارات العربية العراق اقليم كردستان بالاضافة الى مشاركة مثقفين من شمال و غرب وشرق كردستان) اختتم فعاليات مهرجان دهوك الثقافي السابع الذي يحظى بأهتمام كبير من قبل المؤسسات والشخصيات الثقافية والادبية الكردية لما له دور من مد جسور الاخوة والصداقة والتعارف بين المثقفين الكرد انفسهم وبينهم وبين المثقفين من القوميات الاخرى والذي يساهم كثيراً في التقارب والفهم بين الثقافات المختلفة وتعزيز الحوار الثقافي والفكري بين الكتاب والمفكرين. .

اختتم المهرجان بعدما انطلق يوم الخميس 3 تشرين الثاني 2024 وعلى مدى يومين مليئين بالفعاليت والنشاطات المتنوعة

وكما هو متعارف عليه اختتم بتكريم بعض الكتاب والأدباء الذين ساهموا في نشر الثقافة ولهم دور في تعزيز الوعي الثقافي وتقوية الحوار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

هذا وتضمن مهرجان هذا العام بإقامة 14 ندوة ثقافية وفكرية بالإضافة إلى تقديم أمسيات شعرية شارك فيها شعراء وكتاب كرد اجزاء كردستان الاربعة ومن كرد اوربا. كما تخلل المهرجان زيارات لمواقع سياحية ومعالم أثرية بارزة في محافظة دهوك.

هذا وجدير بالذكر ان المهرجان اقيم تحت رعاية الدكتور علي تتر محافظ دهوك والذي القى كلمة في افتتاح المهرجان وابدى سروره وشكره لهذا الجمع الغفير من المثقفين الكرد وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كردستان كورونيكل الذي ساند المهرجان هذا العام كما كان من بين الحضور وبدعوة رسمية من اتحاد الادباء الكرد في دهوك السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما الثقافية والذي ابدى شكره وامتنانه لاتحاد الادباء الكرد في دهوك الذي اصبح بمثابة منارة وشعلة يتطلع اليها الكتاب والمثقفين الكرد في كل مكان.

سماكرد- دهوك