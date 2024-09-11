اختتام فعاليات مهرجان كوباني السينمائي الدولي الخامس في المانيا

على مدى ثلاثة أيام وخلال الفترة ما بين 6 إلى 8 ايلول استمرّت فعاليات مهرجان كوباني السينمائي الدولي في دورته الخامسة في مدينة كيلزين كيرشين الألمانية. عرض خلال ثلاثة ايام من فعاليات المهرجان نخبة من الأفلام القصيرة من أكثر من 92 دولة فيما افتتح المهرجان بالفيلم الكردي الطويل "يك مومك دو مومك" "شمعة واحدة، شمعتان"للمخرج الكردي جانو روجبياني.اهدي هذه النسخة من المهرجان إلى المخرج الكردي من شرق كردستان " طه كريمي "شهدت فعاليات المهرجان حضور جماهيري واسع ومشاركة نخبة من الفنانين وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز لحظات الافتتاح كانت حضور الفنان الكردي خيرو عباس، الذي أضاف بصوته العذب وألحانه التراثية لمسة فنية خاصة من خلال الفقرة الغنائية التي قدمها.

تميزت هذه الدورة بحضور كثيف لممثلي المجتمع المدني والناشطين في عدة مجالات، إلى جانب الفنانين الكرد المعروفين على الساحة الأوروبية، وعدد من الصحفيين والوسائل الإعلامية الكردية والعربي كما شهد حضورًا لافتًا لعدد من الفنانين السوريين المشهورين.

كان هذا التجمع الفني والثقافي فرصة لتعزيز التفاعل بين الفنانين والجمهور، حيث تم تقديم أعمال فنية تعكس قضايا المجتمع وتاريخه، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الفنانين المحليين والعالميين. المهرجان ساهم أيضًا في تعزيز الهوية الثقافية لكوباني كمدينة لها تاريخ غني ومكانة خاصة في المشهد الفني الكردي والدولي.

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