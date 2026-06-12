اختتام فعاليات مهرجان “شال وشبك” الرابع في زاخو

شهد فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان “شال وشابك” (الزي الكردي التقليدي) المقام من قبل إدارة زاخو المستقلة و الذي انطلق يوم الخميس 11 حزيران/ يونيو 2026 بحضور الرئيس مسعود البارزاني بالاضافة الى حضور جماهيرغفيرة من مختلف مناطق كردستان، وبمشاركة مؤسسات ثقافية وتراثية فلكلورية كردية حيث تم عرض التراث والأزياء التقليدية التي تمثل مختلف أجزاء ومناطق كردستان. وأجرى الرئيس بارزاني جولة تفقدية شملت كافة أقسام وأجنحة المهرجان، مطلعاً على النتاجات اليدوية والحرفية المعروضة.

كما تخللت المهرجان مجموعة من الفعاليات الفنية والعروض التراثية التي قدمها فنانون من شتى مناطق كردستان، والتي جسدت الهوية الثقافية والفلكلور الكردي العريق.

كما شهد مهرجان شال وشبك والأزياء الكردية في مدينة زاخو بإقليم كردستانالذي استمر على مدى يومين متتاليين مشاركة واسعة لفرق الموسيقى والغناء والدبكات الشعبية، التي قدمت عروضا فنية وتراثي والغناء والدبكات الشعبية، التي قدمت عروضا فنية وتراثية في السوق القديم وقلعة زاخو، وسط حضور جماهيري لافت.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج المهرجان، الذي يسلط الضوء على الموروث الثقافي الكردي من خلال الموسيقى والأزياء التقليدية والفنون الشعبية في أجواء احتفالية تعكس تنوع وغنى التراث الكردي وتستقطب الزوار من مختلف المناطق. واختتم المهرجان بإقامة حفلة غنائية كبيرة للفنان الكردي المشهور هوزان دينو على كورنيش زاخو بجانب جسر دلال التاريخي و بحضور جماهير كبير ناهز الخمسين الف متفرج حسب المراقبين .

ويهدف مهرجان "شال وشبك" إلى تسليط الضوء على أحد أبرز رموز الهوية الكردية المتمثل بالزي التقليدي المعروف بـ"الشال والشبك" والذي ما يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الكرد الذين يرتدونه في المناسبات الاجتماعية والوطنية ويفتخرون به بوصفه جزءاً من تراثهم الثقافي.