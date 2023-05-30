اختتام مهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين

اختتمت، يوم الاثنين 29-ايار2023 فعاليات مهرجان الفن والثقافة الكردية بدورته الثانية في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة جمهور من الأكراد والعرب في ألمانيا، بهدف التعريف بالأكراد من بوابة الفن والثقافة.

حيث ضم المهرجان العديد من النشاطات التي امتعت الحضور ونقلت صورة واسعة عن الفن والفلكلور الكردي من خلال حزمة متنوعة من الأغاني والدبكات الكردية إضافة لعروض فنية في مجالات الرسم والموسيقى والنحت.

كما شهد المهرجان خلال أيامه الأربعة تنظيم العديد من المحاضرات المختلفة، حول الشأن العام الكردي ومواضيع الأدب واللغة والإعلام والفن بمشاركة نخبة من الأساتذة والمختصين.

كما ضم المهرجان جناحاً خاصاً لعرض صناعات تراثية كالأزياء والاكسسوارات الكردية إضافة للآلات الموسيقية والنبيذ الكردي.

وقال محمد صديق عثمان عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، إن فكرة المهرجان جاءت بعد تنظيم مباردة أيام الفن والثقافة الكردية العام الماضي، مضيفًا أنه يضم العديد من الفاعليات منها حوارات أدبية وفنية وثقافة حول التراث الكردي على مدار 4 أيام.

وقدم منظمو المهرجان، جائزة الدورة هذا العام لكل من الفنان السوري الكردي الراحل محمد علي شاكر والفنان السوري الكردي محمود عزيز شاكر.