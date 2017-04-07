اختتام مهرجان المسرح الكوردي الثالث في القامشلي

بمناسبة يوم المسرح العالمي الذي يصادف 27 من شهر آذار كل عام وتحت شعار “على خشبة الحياة الحرة نرفع راية مسرح الحقيقة” اقام حركة الثقافة والفن في روزآفا كوردستان المهرجان المسرحي الثالث في مدينة القامشلي بمشاركة 13 فرقة مسرحية وفنية.

اختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الفرق المسرحية الفائزة من قبل اللجنة الإدارية القائمة على فعاليات المهرجانوذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفنون في مدينة القامشلي بعد ان قامت الفرق الفنية والمسرحية بتقديم عروض مسرحية على مدى أسبوع كامل في مدن القامشلي وديريك ورأس العينتخللها افتتاح معرض للفن التشكيلي بمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين و شهد حفل ختام المهرجان عروض فنية موسيقية بمشاركة العديد من الفرق الفنية والمغنيين .

هوزان أمين - التآخي