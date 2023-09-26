اختتام مهرجان دهوك الثقافي السادس

اختتم مهرجان دهوك الثقافي السادس بتقديم دروع تكريمية للمؤسسات الثقافية والادبية المشاركة في المهرجان وقراءات شعرية جميلة بعد يومين حافلين بالنشاطات الادبية المتنوعة من تقديم محاضرات ثقافية ادبية تاريخية قيمة قدمها اساتذة ومتخصصون في تلك المحاور .

واعاد المهرجان بالذاكرة الى العصور الكلاسيكية الغابرة ومابعدها من مجريات واحداث تركت بصمتها على الادبي الكردي وساهمت في تطوره .

حيث ركز النسخة السادسة من المهرجان على موضوع الادب الكردي الكلاسيكي بشكل موسع وكذلك تقديم محاضرات خاصة عن المثيولوجيا والاسطورة شارك فيها دكاترة وادباء وباحثون متخصصون في هذا المجال .

ومن اهم فقرات المهرجان ايضاٌ الولوج الى ادب المرأة ودورها في المثيولوجيا الكردية الى جانب تقييم نصوص ادبية كلاسيكية وكذلك محاضرة قيمة عن حال الادب الكردي وحوال اوضاع الكرد في منطقة خراسان قدمها الكاتب علي رضا سباهي.

وقد اشاد جميع المشاركين في دور دهوك وادبائها وبجميع اطيافها بالحفاظ على ارث ثقافتها المتنوعة وعلى حسن الضيافة و التنظيم كما شهد المهرجان قراءات شعرية ل 28 شاعر وشاعرة القوها على الجمهور والحضور.

وكان مشاركة ادباء وكتاب كرد من روزآفاي كردستان بارزا بمشاركة العشرات من الادباء والمثقفين قدمو محاضرات اغنت المهرجان وقدمت صورا عن الحياة الثقافية في روزآفاي كردستان ومن بين ابرز الحاضرين الكاتب ابراهيم محمود والقى محاضرة عن القصة الكردية في روزآفاي كردستان والباحث الفولكلوري الكردي صالح حيدو .

تحت رعاية الدكتور على تتر محافظ دهوك وبمشاركة 120 كاتباً من الاجزاء الكردستانية الاربعة ومحافظات العراق ودول المهجر التقى رواد الادب والشعر في مهرجان دهوك الثقافي السادس يومي 24-25 ايلول 2023 في قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك افتتح المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كردستان ومن ثم القى الاستاذ حسن سليفاني رئيس اتحاد الكتاب الكرد في دهوك كلمة رحب فيها بالحضور واثنى على جهودهم في خدمة الثقافة الكردية وتمنى لهم ايام جميلة في ربوع المهرجان الذي سيقودهم في رحلة ادبية جميلة جمعت المثقفين الكرد والعرب تحت قبة واحدة .

كما شارك بشكل رسمي مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون السيد عارف رمضان ونال درع تكريم تقديراً لجهوده الشخصية والمؤسساتية وخدماته للمثقفين وللثقافة الكردية بدوره اثنى على اتحاد الادباء الكرد فرع دهوك وشكرهم على حسن ضيافتهم وتنظيمهم لهذا المهرجان الذي اصبح منارة للمثقفين الكرد وكرنفالاً وملتقاً جميلاً يؤمه كتاب ومثقفين من جميع اجزاء كردستان واصبح محل مفخرة الجميع .

وجدير بالذكر ان فخامة الرئيس مسعود البارزاني يقوم بدعم المهرجان الثقافي في دهوك مادياً ومعنوياً وكان راعياً للمهرجان الثقافي الخامس وشارك في مراسييم افتتاح المهرجان الخامس بإلقاء كلمة.

من اجواء المهرجان

تقديم درع التقدير لمدير مؤسسة سما عارف رمضان من قبل الشاعر سلام بالايي

من اجواء المهرجان

من اجواء المهرجان

من اجواء المهرجان

افنتاح المهرجان

اثناء كلمة الاستاذ حسن سليفاني في افتتاحية المهرجان

اثناء احدى المحاضرات

الدرع التذكاري المقدم الى مؤسسة سما