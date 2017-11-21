اختتام مهرجان روجآفا للأفلام السينمائية الثاني في قامشلو

اختتم في مركز محمد شيخو للثقافة والفنّ بمدينة قامشلو، فعاليات مهرجان روجافا الثاني للأفلام، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي, وعدد من المثقفين والشخصيات المُهتمة يوم الجمعة 17 تشرين الثاني.

قبل أن يتم توزيع الجوائز على الأفلام المشاركة، ألقت “هدية يوسف” كلمة المجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سوريا, حيث نال فليم” Jiyane Berxwdan ” المرتبة الأولى في فئة الأفلام الوثائقيّة الطويلة، والمرتبة الثانية لفيلمdada siltane “”، أما في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، فقد حصد فيلم“palmîro” المركز الأول، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب فيلم“lavav”.

أما جائزة روجافا الخاصة لعامي 2016 و2017، فذهبت لطلاب قسم السينما في أكاديمية شهيد يكتا هركول.

وفي ختام الفعالية، عُرِض مقاطع فيديو للمخرجين الفائزين.

وأبدت “سفيناز عبدكي “عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان روجافا الثاني للأفلام”، رضاها عن مستوى الأفلام المشاركة هذا العام.هذا وكان قد بدأت فعاليات اليوم الأخير بعرض فيلم عن ثورة 14 تموز في عرضه الاول على مستوى روجافا.

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