اختتام مهرجان هامبورغ السينمائي الكردي

اختتمت، يوم الاربعاء 6 تشرين الثاني فعاليات مهرجان هامبورغ السينمائي الكردي في مدينة هامبورغ الالمانية، والذي افتتحت فعالياته في 30 نشرين الأول وتم عرض العديد من الأفلام.

وقُدم خلال أعمال المهرجان 34 فيلماً قصيراً وأفلاماً وثائقية لمخرجين من أجزاء كردستان الأربعة وخارجها في غضون أسبوع.

وتم عرض الفيلم الفرنسيSister in arms حول كفاح المرأة في شمال وشرق سوريا ( روجافا) والعرض العالمي الأول لفيلم"Berfin" الذي تم تصويره في جبال كردستان في مهرجان هامبورغ السينمائي الكردي.

وتم خلال المهرجان تقييم وضع السينما الكردية خلال أربع خطط في المهرجان الذي عقد للمرة العاشرة في هذا العام.

وحضر المهرجان العديد من المخرجين والممثلين المشاهير والحاصلين على جوائز، فاتح آكين، نظمي كريك، أكرم حيدو، ساهيم عمر خليفة ، كاظم أوز ، عزيز جابكورت، بلال بولوت، أحمد إيرماك.

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