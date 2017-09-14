اديب كوردي ينال الميدالية التقديرية الاولى للادباء والفنانين من لبنان

بحضور عدد من الادباء والمثقفين اللبنانيين منح المركز الوطني للمعلومات والدراسات ومشروع بنك لبنان الدولي يوم الخميس 31 أغسطس/آب الميدالية التقديرية الاولى للادباء والفنانين للاديب الكوردي العراقي عبدالكريم الكيلاني وذلك عن معظم أعماله الأدبيّة وتكريماً لجهوده في خدمة أدب المحبّة والعدالة والسـَّـلام ودعمه لمسيرة مشروع بنك لبنان الدولي لصنع السلام ، في احتفالية حضرها الشاعر اللبناني المعروف ميشال جحا والبروفيسور الشيخ مخلص الجدة رئيس المنظمة العالمية لحوار الاديان والحضارات وبشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى وعدد من المسؤولين الاداريين والمجتمعيين من العراق ولبنان.

في كلمة له مرحبا بالاديب الكوردي، قال العميد فادي الدمشقي " سيبقى ما يجمع الكورد والعرب من الروابط التاريخيَّة والحضاريّة والقيم الانسانيّة أقوى من أية خلافات"

عبدالكريم الكيلاني كوردي يكتب باللغة العربية من مواليد الموصل 1969 عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق عضو نقابة صحفيي كوردستان فرع نينوى ومن مؤلفاته:

- ترانيم في الغربة ) مجموعة شعرية 1995

- ( بقاياي ) مجموعة شعرية 1998

- مقالات نقدية في نصوص كوردية 2006 "مع مجموعة من الكتاب " صادرة عن اتحاد الأدباء الكورد _دهوك

- ( عري القناديل ) مجموعة شعرية 2008

- ( خربشات على الهواء) كتاب نقدي 2009

- ( تورين ) رواية 2011

- ترجمت ( تورين ) الرواية للغة الكوردية وطبعت عام 2012

- دراسة موضوعية لرؤية بشار الكيكي عن عقلنة السلام كتاب نقدي 2016

- يسمونني لا احد مجموعة شعرية 2016

المخطوطات

- المأزق ترجمة لرواية الاديب الكوردي كريم بياني درافا ته نك من اللغة الكوردية للعربية

- همسات منكسرة مجموعة شعرية

Rawezh Muhamad- basnews