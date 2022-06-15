استذكار الشاعر الراحل فرهاد عجمو في ذكرى رحيله الخامس

اقامت لجنة الأنشطة في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، ندوة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة الشاعر فرهاد عجمو الذي يصادف 8 حزيران .شارك فيها عدد من الكتاب والفنانين ومنهم الشاعر محمد فرمان

الزميل مروان مصطفى- كلمة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين

الفنان زبير صالح. الفنان مسعود يونس. الشاعر صلاح محمد.

الأستاذ هفال عيسى كلمة يكيتي الكردستاني.

كلمة عائلة الراحل ألقاها الشاعر هجار بوتاني

وأدار الندوة الشاعر علوان شفان

ونقل وقائع الندوة عبر التصوير عدد من الأخوة المصورين والإعلاميين والناشطين منهم

درويش عبدالعزيز.سليمان كنعو. عبدالرزاق علي. أرديش فرمان وآخرون بالإضافة إلى إعلام الاتحاد..

و رغم حرارة الصيف وانشغال كثيرين بإجازات الصيف أو السفر أو الرحلات

فقد حضر الندوة أكثر من خمسة عشرين شخصا من الكتاب والفنانين والمهتمين، وهو حضور نوعي، وإن كنا نأمل حضور جمهور أكبر يليق بقامة الشاعر الكبير.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام كان قد كرم الشاعر فرهاد في حياته وخصه بأكثر من جائزة منها جائزتا جكرخوين وعبدالرحمن آلوجي وخطوة الاتحاد في تكريم الأحياء والراحلين من صلب اهتماماته بالأدب والأدباء.

نصر محمد - مدينة اسن الألمانية