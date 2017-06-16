اطلاق اسم يلماز غوني على احدى شوارع باريس

اطلقت بلدية مدينة باريس إسم السينمائي الكوردي المشهور يلماز غوني على احدى مفارق الطرق في مدينة باريس، بناء على اقتراح من قبل المعهد الكوردي في باريس اقر مجلس بلدية باريس الامر واختارت احدى مفارق الطرق في احدى الاحياء الصغيرة في باريس والتي تقطنها غالبية كوردية ومن المزمع ان يتم افتتاحه في مراسيم رسمية في 30 من هذا الشهر.

ويعد السينمائي والفنان الكوردي يلماز غوني احد ابرز السينمائيين الكورد وحاز فيلمه الطريق على جائزة في مهرجان كان السينمائي عام 1982 وعاش في نهاية حياته في باريس وتوفي فيها ودفن في مقرة العظماء في باريس.

هوزان أمين